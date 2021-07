Bauplakat soll Obsteiger „nur wachrütteln“

In Obsteig ging es ob der Berichterstattung über den geplanten Geflügelstall in Wald am Wochenende wieder Mal heiß her. Für Verwirrung sorgt vor allem ein Riesenplakat eines Projektgegners, der darauf ankündigt, das von ihm Bekämpfte selbst zu machen. In Wahrheit sollte das Plakat allerdings nur „wachrütteln“.