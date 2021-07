Obsteig beharrt auf mehr Gestank und Lärm

Sprengelarzt abgeblitzt

Völlig konträr die Einschätzung des Sprengelarztes Stefan Oberleit in seinem Gutachten: Er sieht eine Gefahr für die menschliche Gesundheit durch Lärm, Keime und Pilze, deshalb sei in anderen Bundesländern ein solches Projekt in Siedlungsnähe nicht erlaubt. Für die Mandatare ist diese Expertise „nicht zulässig“, da sie zu spät eingelangt und der Sprengelarzt kein Obsteiger sei. Für BM Föger unbefriedigend: „Ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn die Meinung unseres Sprengelarztes ignoriert wird. Ich werde als Kompensation weiter versuchen, im Land ein umweltmedizinisches Gutachten zu erwirken.“