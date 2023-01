Gast verletzte Wirt brutal mit Messer

Sanitäter überwältigt Täter

Es sind bange Sekunden, in denen Grüne die Lage richtig einschätzen muss. Er zögert nicht und läuft in die Küche, wo die Situation bereits eskaliert ist: „Der Angreifer hatte ein Messer in der Hand und damit den Wirt vor allem im Gesichtsbereich schwer verletzt“, schildert er die brutale Attacke. Dem Notfallsanitäter gelingt es, den Täter mit dem Stuhl zu überwältigen und das „Cuttermesser“ wegzutreten. Er fixiert ihn am Boden und bittet die anderen Lokalgäste um Hilfe. „Keiner der Anwesenden hat mich dabei unterstützt, den Mann festzuhalten“, ist Grüne schockiert. „Zivilcourage ist wirklich wichtig und kann viel bewirken.“ So hat der 44-Jährige dem Opfer wohl auch das Leben gerettet.