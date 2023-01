Abschiebung

Da trafen sich dieser Tage die EU-Innenminister in Stockholm, um zu beraten, wie man abgelehnte Asylwerber schneller in ihre Heimatländer abschieben könnte. Tatsächlich verzeichneten die EU-Staaten im vergangenen Jahr insgesamt nahezu eine Million Asylanträge, und von jenen, die abgelehnt wurden - also die überwiegende Mehrheit -, kehrte nur ein Fünftel tatsächlich ins jeweilige Heimatland zurück.