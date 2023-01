Finale LIVE: Rybakina gegen Sabalenka ab 9.30 Uhr

Geht es nach der Papierform sollte sich trotzdem Sabalenka durchsetzen. Die elffache WTA-Turniersiegerin hat nicht nur zuletzt in Adelaide den Titel gewonnen, sondern im Melbourne Park auch noch keinen Satz abgeben müssen. Von Problemen mit ihren Nerven wie in vergangenen Tagen ist keine Spur, sie zog ihr Spiel bisher stets konstant durch. Scheinbar gut getan hat ihr, dass sie in der Vorbereitung auf die neue Saison beschlossen hatte, professionelle Hilfe im mentalen Bereich ab sofort nicht mehr in Anspruch zu nehmen.