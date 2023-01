Die „Wahrheit am Krankenbett“ muss gesichert sein

Dass gut aufgeklärte Patienten bessere Heilungschancen und sogar bei Krebs bessere Prognosen haben, die Behandlungsmaßnahmen konsequenter mittragen und sich sicherer fühlen, ist nicht nur logisch, sondern auch durch Studien belegbar. Es muss also im Interesse aller sein, Erkrankten medizinische Informationen verständlich näher zu bringen. Doch in der Praxis gestaltet sich das nicht immer ganz so einfach. Zeitmangel im Gesundheitsbereich, Missverständnisse und Angst der Patienten, genauer nachzufragen, verhindern bisweilen die ideale Aufklärung. Das ist aber Ihr dezidiertes Recht!