Geflügelpest in Salzburg breitet sich weiter aus

In einem Ausbruchsbetrieb nahe der Salzburger Landesgrenze wurde vor rund zwei Woche eine erste Schutz- und eine Überwachungszone angeordnet. Die Überwachungszone (Zehn Kilometer rund um den betroffenen Betrieb) trat per Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung mit 14.01.2023 in Kraft. Nun folgten die nächsten Schritte.