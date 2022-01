Großeinsatz nach Drohung bei Innsbrucker Schule

Großalarm am Freitagvormittag in Innsbruck! Rund um die Volksschule Innere Stadt in der Angerzellgasse lief nach einer Drohung ein großer Einsatz der Polizei an. Über den Inhalt der Drohung ist derzeit nichts bekannt. Die Einsatzkräfte bleiben bis Unterrichtsende vor Ort.