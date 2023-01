Elefantenrunde: Alle gegen alle und jeder für sich

Von der Teuerung bis hin zur akuten Energiekrise

Ihre Energie steckten alle Spitzenkandidaten zunächst in die Beantwortung der Fragen zur Teuerung. Mit der Debatte über die heftigen Preissteigerungen steigerte sich auch die Diskussionsfreudigkeit der Politiker. „Wir leben in einem Zeitalter, in dem die Lebenshaltungskosten so hoch wie nie zuvor sind“, hielt die Landeschefin fest. Aus Sicht der anderen Kandidaten trägt sie daran aber auch Mitschuld. NEOS-Frontfrau Indra Collini warf Mikl-Leitner vor, dass manche Landsleute mehr Geld bekommen würden, als ihre Stromrechnung ausmachen würde. Stattdessen solle man dieses lieber in die Energiewende investieren.