Reisebusse rollen wieder auf Salzburg zu

So groß die Diskussion um die Reisebusse in der Stadt in den Jahren 2018 und 2019 war, so schnell erledigte sich das mit Corona. Im Jahr 2021 war mit rund 4000 Reisebussen über das Jahr verteilt der Tiefpunkt erreicht. Im vergangenen Jahr zogen auch die Busreisen wieder an, vor allem während des Christkindlmarktes im Dezember.