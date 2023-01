Bei 15.000 Gästebetten ist der Plafond erreicht

Bei den Gäste-Nächtigungen ist die Stadt Salzburg bereits wieder auf dem besten Weg in Richtung der Rekordzahlen von vor der Pandemie: 2022 waren es 2,6 Millionen Nächtigungen, im Rekordjahr 2019 waren es 3,3 Millionen. „Man hat in der Stadt wieder gemerkt, es geht in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir es nicht übersteuern“, sagt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP).