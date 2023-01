Mit Sanierungsplan geht Postalm in Vollbetrieb

Die Zeichen sind am Jahresende noch auf Sturm gestanden: Weil es auf der Postalm wie in allen niedrig gelegenen Gebieten zu wenig Schnee gab, musste Chef Linus Pilar am 22. Dezember acht Mitarbeitern kündigen. Da auch in den Wochen nach Heiligabend, also genau in der Kerngeschäftszeit, die weiße Pracht ausblieb, Fixkosten wie Pacht aber weiter zu entrichten waren, geriet das Skigebiet in finanzielle Turbulenzen.