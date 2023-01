Lebensretter zog Nachbarn zweimal aus den Flammen

Bei einem Wohnungsbrand im Tiroler Langkampfen wurde Toni Auer vor dem Jahreswechsel zum Retter in der Not: Der 57-Jährige zog einen verwirrten Nachbarn gleich zweimal aus den Flammen und verhinderte das Schlimmste. Der „Krone“ schilderten er und seine Frau Linda, die nun in einer Ersatzwohnung leben, den dramatischen Abend.