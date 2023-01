Kein Match verloren | Kleine Provokation

Kein Match verloren. Pleiten, Pech und Pannen? „Wir spielen kein Match gegen Angeklagte. Der Rechtsstaat ist kein Fußballspiel.“ Das hatte Ilse Vrabl-Sanda, die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft, die den Österreichern längst als WKStA geläufig ist, noch am Donnerstag der Vorwoche von sich gegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich für Beobachter bereits abgezeichnet, was am Montag zur Tatsache wurde: Auch das von der WKStA angestrengte Verfahren wegen des Vorwurfes des Amtsmissbrauches und der Bestechlichkeit bzw. Bestechung gegen Thomas Chorherr, den Wiener Ex-Politiker der Grünen, und neun Mitangeklagte, eine größtenteils illustre Runde aus der Immobilienbranche, endete mit Freisprüchen. Also mit den nächsten 10 Freisprüchen. Zwei Wochen davor waren Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und ein Wiener Privatklinikbetreiber nach einer Anklage der WKStA in einer Prozesswiederholung freigesprochen worden. Bei weitem nicht die einzigen Verfahren, in denen die WKStA verlor, wie wir in der heutigen Ausgabe der „Krone“ berichten. Tatsächlich hat ja Vrabl-Sanda mit ihrer Aussage recht, dass der Rechtsstaat kein Fußballspiel ist. Und damit verliert die WKStA auch keine Matches. Aber Verfahren. Und zwar viele - und das stärkt das Vertrauen in die Justiz nun wirklich nicht.