Tausende Haushalte ohne Strom ++ Leopard-Panzer

Keine Entspannung in Südösterreich: Die starken Schneefälle halten Kärnten und die Steiermark weiterhin fest im eisigen Griff. Und: Die Regierung in Warschau beantragt bei der deutschen Regierung am Dienstag offiziell die Erlaubnis, Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine liefern zu dürfen. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Dienstag, den 24. Januar, mit Stefana Madjarov.