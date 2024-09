Massive Müllberge ++ Lange Haft für Wiener

Ein 34-Jähriger, hat seinen erst 14-jährigen Sohn zu Raubüberfällen angestiftet, er hat dafür am Donnerstag am Landesgericht für Strafsachen die Rechnung präsentiert bekommen. Und: Nach dem Rückgang der Wassermassen in vielen Teilen Niederösterreichs treten gewaltige Müllberge zu Tage. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 18. September, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.