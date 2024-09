Kickl triumphiert ++ Große Koalitionsfrage

Die FPÖ konnte sich bei der Nationalratswahl mit deutlichem Abstand an die Spitze setzen und erreichte 28,8 Prozent der Stimmen. Und: Der Triumph der FPÖ sorgt nicht nur hierzulande für Gesprächsstoff. In den internationalen Medien wird der Wahlausgang mit Besorgnis verfolgt. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 30. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.