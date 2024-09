ÖVP-Bürgermeister baut betrunken Unfall ++ US-Wahl

Kamala Harris setzt sich in den neuesten Umfragen deutlich von Donald Trump ab. Die demokratische Kandidatin liegt laut einer Erhebung der Quinnipiac-Universität in den wichtigen Swing States Pennsylvania und Michigan klar vorne. In Pennsylvania erreicht sie aktuell 51 Prozent der Stimmen, während Trump auf 45 Prozent kommt. In Michigan zeigt sich ein ähnliches Bild: Harris führt mit 50 zu 45 Prozent.