Unwetter in Österreich ++ Katastrophenalarm in NÖ

Trotz einer kurzen Regenpause in der Nacht auf Montag bleibt die Lage im Osten Österreichs weiterhin extrem kritisch. „Es ist noch lange nicht vorbei, es bleibt brenzlig, es bleibt dramatisch,“ warnt Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eindringlich. Am Montag drohen erneut bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Starkregen, heftige Windböen und gefährliches Hochwasser – die Experten sind sich einig: Der Klimawandel spielt bei den aktuellen Unwettern eine entscheidende Rolle. Schuld an dem Chaos ist eine fatale Mischung aus einer speziellen Wetterlage, einem plötzlichen Kaltlufteinbruch und den unnatürlich warmen Temperaturen des Mittelmeers.