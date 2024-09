Großrazzia gegen IS-Terroristen ++ Extrem-Wetter

Am symbolträchtigen Jahrestag der verheerenden Anschläge vom 11. September führten Beamte der Kobra eine landesweite Großrazzia in Österreich durch. Und: Die GeoSphere Austria hat für die kommenden Tage eine Unwetterwarnung herausgegeben. Das sind unter anderem die Themen bei den News am Donnerstag den 12. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.