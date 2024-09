Grünen-Rückzug in D ++ Mordgeständnis live im TV

Nach massiven Wahldebakeln bei den Grünen in Deutschland werfen die beiden Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour das Handtuch. Die Parteichefs ziehen die Reißleine und kündigen ihren Rücktritt an. „Es ist Zeit für einen Neustart“, erklärte Nouripour am Mittwoch in Berlin. Bei den letzten Wahlen - darunter die Europawahl und die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg – hagelte es Verluste. Besonders bitter: In Brandenburg mehr als halbiert, nur in Sachsen schafften sie knapp den Wiedereinzug.