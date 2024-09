Unwetter-Vorkehrungen ++ Baufirmen-Pleite

Der starke Dauerregen lässt in Österreich aktuell erste Gewässer bedrohlich ansteigen. Um die Einsatzkräfte ein Stück weit zu entlasten, kann jeder Vorkehrungen treffen. Und: Ein 21 Jahre altes Linzer Bauunternehmen schlittert in die Pleite. Das sind unter anderem die Themen bei den News am Freitag den 13. September, mit Moderatorin Jana Pasching.