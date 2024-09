ORF: Ermittlungen gegen Senderchef ++ Masernfälle

In Deutschland ist die Zahl der Masernfälle in diesem Jahr deutlich gestiegen. Bis Donnerstag wurden rund 550 Fälle an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet, wie eine Sprecherin mitteilte. Auffällig dabei: Die Mehrheit der Erkrankten war ungeimpft. Auch in Österreich wurden bis Mitte September bereits 502 Fälle registriert.