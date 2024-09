Schlagabtausch zwischen Grünen ++ Millionenspende

Nur wenige Stunden, nachdem Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer im krone.tv-Interview heftig gegen Madeleine Petrovic ausgeholt und ihr vorgeworfen hatte, „Antisemiten“ in ihren Reihen zu dulden, schlägt die Ex- Grüne zurück. Und: Während der Katastrophenfonds greift, sammelt die Aktion „Österreich hilft Österreich“ Spenden für die Betroffenen des Unwetters. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 26. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.