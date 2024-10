ÖVP einig: Vertrauen in Nehammer ++ Kickl bereit

Regierungspoker nach der Wahl: Während Grüne und NEOS schon am Verhandlungstisch sitzen, lässt dich die FPÖ noch einen Tag länger Zeit. Und: Herbert Kickls Blaue haben die Wahl deutlich für sich entschieden, doch die Koalitionspartner bleiben aus – keine andere Partei will sich auf einen Pakt mit ihnen einlassen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 1. Oktober, mit Moderatorin Stefana Madjarov.