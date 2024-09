Ö: Aufräumarbeiten laufen ++ Pager-Explosionen

Nach tagelanger Anspannung endlich eine gute Nachricht: In Niederösterreich geben die Pegel der Flüsse nach und der Wasserstand sinkt. Und: Am Mittwochnachmittag erschütterten abermals Explosionen den Libanon. Zum zweiten Mal in Folge detonierten offenbar Kommunikationsgeräte der Hisbollah. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 18. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.