Salzburg AG erhöht die monatlichen Beträge

Die Salzburg AG hat den Strom für 2023 bereits für alle Kunden beschafft. Der Preis werde sich darum in diesem Jahr nicht mehr ändern, sagte am Dienstag Siegfried Müllegger, Leiter der Energietechnik des Konzerns. Die extrem teuren Einkaufszeitpunkte im Sommer 2022 habe man so gut wie ausgelassen, allerdings hätten auch die aktuellen Preisrückgänge keinen Einfluss mehr auf die Preisgestaltung für 2023. Das Niveau bei den Großhandelspreisen sei immer noch zwei bis drei Mal so hoch, wie vor der (Gas)Krise.