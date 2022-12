„Salzburg AG versteckt den Grundversorgungstarif“

Niemand in Salzburg muss – auch bei Zahlungsschwierigkeiten – ohne Strom und Heizung auskommen. Dafür sorgt die gesetzliche Pflicht der Energieunternehmen zur Grundversorgung. Dem unterliegt natürlich auch die Salzburg AG. Wer nach Infos dazu sucht, braucht aber einen langen Atem. „Man sollte kein Detektiv sein müssen, um an Informationen zu kommen, die per Gesetz transparent zugänglich sein müssen“, sagt Salzburgs Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) und fügt hinzu: „Am Ende der Webseite findet man den Link auf einem schwarzen Balken zwischen Impressum, AGB und Cookies versteckt.“