LKH Graz: Patienten müssen abgewiesen werden

Message Control oder politisches Kalkül?

Kages-Vorstand Gerhard Stark (dessen Presseabteilung noch am Dienstagvormittag nichts von dem Termin wusste) begründete diesen ungewöhnlichen Schritt gegenüber der „Krone“ so: „Normalerweise ist die Kages-Unternehmens-Kommunikation in solche Termine eingebunden, diesmal war es anders. Ja, es klemmt an vielen Stellen am Uniklinikum, aber bevor Maßnahmen zur Gegensteuerung groß präsentiert werden, müssen auch sämtliche Details stimmen und abgestimmt sein, damit sich keiner benachteiligt fühlt.“