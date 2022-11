LKH Graz: Los entscheidet über Pflegedienstkräfte

Zurzeit ist der Pflegekräfte-Mangel an einer besonders heiklen Stelle, nämlich der Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde, scheinbar nicht in den Griff zu bekommen: Von den insgesamt 166 Betten mussten mit Stand Montag 25 gesperrt werden - und auch die verbleibenden Betten können nicht vom angestammten Personal „bespielt“ werden: „Mittlerweile wird unter den Angestellten per Los darüber entschieden, wer in der Kinderklinik Dienst versehen muss“, ärgert sich eine erfahrene Krankenschwester. Zumal man mit der speziellen Pflege von Säuglingen und Kleinkindern kaum Erfahrung hätte.