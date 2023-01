Wieder Lawinenabgang in Lech

Airbags retteten Tourengeher am 15. Jänner

Erst am 15. Jänner hatten Tourengeher im freien Skiraum in Lech eine Lawine losgetreten. Die Gruppe war mit einem Skiführer in Richtung Juppenspitze unterwegs gewesen, als ebenfalls gegen Mittag das Unglück passierte. Zehn der elf Gruppenmitglieder riss die Lawine mit.