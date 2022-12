Lawinenabgang: Alpinpolizei nimmt Ermittlungen auf

Sprengungen noch am Morgen

Wie es überhaupt zu dem Lawinenabgang kommen konnte, war den Verantwortlichen am Arlberg zunächst ein Rätsel. „Fakt ist, dass noch in der Früh genau an der Stelle des Lawinenabgangs gesprengt wurde“, unterstrich Hermann Fercher von Lech/Zürs-Tourismus am Stefanitag. Trotzdem sei offenbar nicht der ganze Schnee abgegangen. In Lech/Zürs hatte am Wochenende erhebliche Lawinengefahr der Stufe drei auf der fünfstufigen Gefahrenskala geherrscht.