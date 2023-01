„Naschbär“ aus den Abruzzen von Auto angefahren

Förster hatten „Juan Carrito“ nach dem Zusammenstoß Hilfe geleistet und ihn in ein Tierschutzzentrum gebracht, wo er allerdings wenig später seinen Wunden erlag. Der 150 Kilogramm schwere Bär war vier Jahre alt und dafür bekannt, dass er in Roccaraso in eine Konditorei und in die Küche eines bekannten Drei-Sterne-Restaurants eingedrungen war, um sich Futter zu beschaffen.