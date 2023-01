Blankes Eis: So brutal ist die Schladminger Planai

Denn die Piste wurde für den Slalom-Bewerb bereits rennfertig präpariert - was den überall am Hang verteilten Helfern zu verdanken ist: Rutscher auf Skiern mit Schaufeln, eine Gruppe mit Steigeisen, die im Takt Wasser mit einem Schlauch in die Poren der Piste einspritzen oder Pistengerätfahrer - eine Herrschaft an Arbeitern hat alle Hände voll zu tun, die Neuschneemassen zu bändigen. Denn: „Kompakt, eisig und flexibel“, soll sich die Planai laut Steiner präsentieren.