Kindergärten:„Es ist sehr viel Feuer am Dach!“

Mehr Geld, mehr Personal und eine Ausbildungsoffensive. Die Kindergartenpädagogen fordern seit Jahren Verbesserungen. Geändert hat sich bis dato so gut wie nichts. Genau deswegen bleiben morgen am Tag der Elementarpädagogik erstmals alle städtischen Kindergärten geschlossen. An den 350 Standorten sollen sich die rund 8000 Mitarbeiter nämlich bei einem zusätzlichen „pädagogischer Tag“ intensiv mit dem Thema Kinderschutz auseinandersetzen. Berufstätige Eltern mussten sich um Betreuungsalternativen für ihre Kinder kümmern. Wer Glück hatte, konnte sich spontan einen Urlaubstag nehmen oder im Homeoffice arbeiten.