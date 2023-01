Tiroler Campingplätze unter Top 100 in Europa

Bester Campingplatz in Tirol liegt im Zillertal

Auf Platz eins (Europa Nr. 35) rangiert das Erlebnis-Comfort-Camping Auenfeld in Aschau im Zillertal. Die Plätze zwei und drei gehen an das Camping Ötztal Längenfeld (40) und Camping Seeblick Toni in Kramsach (52). Danach folgen der EuroParcs Leutasch in Seefeld (71), das Ferienparadies Natterer See in Natters (73) und der Alpen-Caravanpark Achensee in Achenkirch (91). Insgesamt schafften es in Österreich 20 Campingplätze unter die Top 110.