Baerbock: Berlin blockiert Panzer-Export nicht

Für eine Überraschung hat am Sonntag die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock gesorgt: Sie kündigte an, dass Deutschland den Export von Leopard-Panzern von Drittstaaten an die Ukraine nicht blockieren würde. Polen will Panzer liefern, bisher stand dem aber die zögerliche Haltung des deutschen Kanzlers Olaf Scholz im Weg. Das könnte sich nun ändern.