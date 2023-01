Panzer für Ukraine: Moskau warnt vor „Katastrophe“

Die mögliche Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine wird auch in Moskau genau verfolgt. Nun ließ der russische Parlamentschef mit einer Warnung aufhorchen: „Die Lieferung von Angriffswaffen an das Kiewer Regime führt zu einer globalen Katastrophe“, erklärte Wjatscheslaw Wolodin am Sonntag in sozialen Medien. Russland werde in diesem Fall noch „mächtigere Waffen“ einsetzen.