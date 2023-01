Österreichs Equipe gewinnt Nationenpreis

Österreichs Springreiter-Team hat am Sonntag in Abu Dhabi seinen Saisonauftakt gewonnen. Katharina Rhomberg, Bianca Babanitz, Gerfried Puck und Christoph Obernauer setzten sich beim Nationenpreis des Fünfstern-Bewerbes (CSIO5*) in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Stechen vor Großbritannien durch.