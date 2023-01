Rauch: Corona bleibt, Krisenmodus soll enden

„Pandemieplan“ soll noch heuer kommen

Fix ist, dass die Corona-Schutzimpfung gratis bleibt, wiederholte er. Vorsorglich eine Impfpflicht in das neue Epidemiegesetz einzubauen, davon hält er nichts. Die von ihm angekündigte Novelle will Rauch noch in dieser Legislaturperiode - also bis Herbst 2024 - umsetzen. Schneller - nämlich noch heuer - soll es mit dem ebenfalls von ihm angekündigten „Pandemieplan“ gehen. Dieser soll quasi ein „Handbuch“ darstellen: „Wie gehen wir damit um, von der Frühphase einer möglichen Pandemie über die Hochphase und dann wieder rauszukommen“ aus dem Pandemie-Modus.