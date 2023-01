Vater schoss seinem Sohn in den Hintern

Seine Erziehungsmaßnahmen hat ein 59-Jähriger, der am Mittwoch am Landesgericht Wels vor den Geschworenensenat tritt, wohl aus der Zeit seiner offensichtlichen Gesinnung entlehnt. Er soll seinem minderjährigen Sohn regelmäßig Schläge auf den Hinterkopf verpasst und ihn sogar einmal mit einer Luftdruckpistole ins Visier genommen und auf das Gesäß des Buben geschossen haben. Die Kugel ging zum Glück nicht durch die Hose, sondern hinterließ nur einen blauen Fleck am Hintern.