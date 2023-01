Wie Menschen ticken, die Lust am Töten empfinden

Seine mutmaßlichen Verbrechen sind an Abscheulichkeit kaum zu überbieten: Innerhalb weniger Tage drang Andrzej M., ein unterstandsloser Pole, in Wien in zwei Häuser ein - und ermordete dort auf bestialische Weise einen pensionierten Apotheker und eine junge Mutter. Aus - so legt die Faktenlage zu den beiden Fällen nahe - reiner Lust am Töten.