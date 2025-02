Vierjähriger getötet: Die Chronik einer Horror-Tat

Es waren horrible Szenen, die am Morgen des 17. November 2024 in einer 60-Quadratmeter-Wohnung in Wien-Favoriten stattgefunden haben. Selina G. (Name geändert) stand mit einem Küchenmesser vor dem Bettchen ihres Sohnes Amir (Name geändert) und stach damit auf seinen Hals ein.