Bundesheer wehrt SPÖ-Kritik an Blackout-Plänen ab

Die sogenannten Sicherheitsinseln sollen noch autarker sein. „Die Vorsorge an Mitteln ist so groß, dass auch Blaulichtorganisationen dort andocken können. Diese Planungen bestehen schon lange und es hat sich daran nichts geändert“, betont Oberst Michael Bauer, Sprecher des Ministeriums. „Aufgrund der sehr positiven Budgetentwicklung ist es uns möglich, bis 2025 die 100 wichtigsten Liegenschaften so zu adaptieren, dass sie zumindest eine 14-tägige Autarkie erreichen“, kündigt Tanner an.