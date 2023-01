Blackout-Alarm um Österreichs modernste Kaserne

Rechtzeitig gewappnet sein

Kasernen kommt im Ausnahmezustand als Schutzzonen für die Bevölkerung besondere Bedeutung zu. Seine Kritik an dem monatelangen Stillstand rund um die Montecuccoli-Kaserne in Güssing erneuert SPÖ-Nationalrat Christian Drobits: „Im Ausbauplan des Verteidigungsministeriums ist eine der modernsten Kasernen Europas als Sicherheitsinsel nicht vorgesehen.“ Nur die Benedek-Kaserne in Bruckneudorf wird wie 99 andere Stützpunkte aufgerüstet.