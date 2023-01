Kitz: Die Ski-Party startet schon in den Zügen

Es ist immer dasselbe Bild: Die Schranken am Bahnübergang schließen sich, die Polizisten davor rufen: „Zurückbleiben!“ Der Zug kommt an, eine Menschenmasse ergießt sich auf den Bahnsteig Kitzbühel-Hahnenkamm. Das Schauspiel wiederholt sich alle paar Minuten in beiden Richtungen, und das über mehrere Stunden. Trotzdem kommt es nicht zu gröberen Staus - Ordner der ÖBB dirigieren die Meute zügig vom Bahnsteig und in Richtung Zielgelände.