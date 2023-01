„Applaus! Ihr Medien habt Ischgl vernichtet“

Von der berühmten Tiroler Aprés-Ski-Bar Kitzloch in Ischgl aus - so wollen es die Geschichtsbücher - breitete sich das heimtückische Coronavirus im Februar und März 2020 in ganz Europa aus. Am 13. März wurden der gesamte Ort, das Paznaun, St. Anton am Arlberg und andere Orte innerhalb kürzester Zeit unter Quarantäne gestellt. Die Bilder der Bar sowie von der chaotischen Abreise der Touristen gingen um die Welt. Mehrere Wochen lang stand Ischgl im Fokus der Medien und kam dabei nicht gut weg.