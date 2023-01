Aktivisten legen faule Äpfel vor Londoner Polizei

Aktivisten haben am Freitag mehr als tausend verfaulte Äpfel vor dem Hauptquartier der Metropolitan Police in London abgeladen. Damit wollten sie auf die hohe Zahl von Polizisten aufmerksam machen, die der häuslichen Gewalt und Gewalt gegen Frauen und Mädchen verdächtigt werden. Die 1071 Äpfel entsprechen der Zahl an Beschäftigten bei der Londoner Polizei, gegen die es nach Angaben der Behörde Untersuchungen wegen entsprechender mutmaßlicher Taten gibt oder gab.