„Djokovic ist außergewöhnlich intelligent“

„Außergewöhnlich intelligent und professionell“

In dieser Funktion lernte er auch Novak Djokovic, dessen Trainerteam ihm von früher bekannt war, kennen. Bei der von Lumsden begleiteten Vertragsunterzeichnung des Tennis-Stars für ein großes österreichisches Unternehmen besuchte er den Serben mehrere Tage in Monte Carlo, trainierte auch mit ihm. Der 46-Jährige sagt: „Ich halte ihn für einen außergewöhnlich intelligenten und professionellen Menschen. Allein die Tatsache, dass er sechs Sprachen beherrscht, spricht für ihn.“ Den promovierten Juristen faszinierte Djokovics akribische Alltagsplanung: „Er weiß schon am Abend, wann er am nächsten Morgen aufsteht, was er essen wird, wann er mit seinem Hund einen Spaziergang macht und was er in jeder Einheit trainieren und erreichen will.“