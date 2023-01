Aufatmen bei der Feuerwehr: Finanzspritze ist fix

Autos in Brand

Dass der Einsatzreigen auch heuer weitergeht, zeigt sich etwa in Schwechat. Am Hauptplatz geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Auto in Brand, das Feuer breitete sich auf ein weiteres Fahrzeug aus. Wenige Minuten nach dem Eintreffen der Florianis konnte aber schon „Brand aus“ gegeben werden – keine Verletzten!